Гомофобія РФ у Франківську: міськрада вимагає заборонити "пропаганду гомосексуалізму"
Івано-Франківська міська рада одноголосно прийняла звернення до керівництва держави з вимогою законодавчо заборонити "пропаганду гомосексуалізму" в країні та захистити "традиційну сім'ю".
Про це повідомляє Курс.
Депутати зізнались, що навіть не ознайомилися з текстом.
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Проект звернення на початку сесії міськради запропонував представник християнського "Руху за життя". Міський голова Руслан Марцінків погодився внести його у порядок денний сесії.
Пізніше, не зачитуючи й не ознайомлюючи депутатів зі змістом документа, Марцінків поставив його на голосування. Усі 29 присутніх в залі обранців проголосували "за".
У документі пропонується виключити словосполучення "сексуальна орієнтація" та "гендерна ідентичність" з усіх законів України, а також заборонити марші та акції ЛГБТ.
Нагадаємо, одностатеві шлюби є повністю юридично визнаними в Австрії, Австралії, Аргентині, Бельгії, Канаді, Ісландії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Південній Африці, Іспанії, Швеції, Франції, США, Новій Зеландії, Данії, Бразилії, Уругваї, Люксембурзі, Фінляндії, Словенії, Ірландії, Німеччині.
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