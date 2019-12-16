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      Национальная ассоциация дорожников Украины обсудила процесс реализации пилотного проекта OPRC

      Новая тема 23 Читати новину українською

      Чи будуть в Україні європейські дороги? Члени Національної асоціації дорожників України та експерти в дорожній галузі під час круглого столу обговорили процес реалізації пілотного проєкту OPRC.

      Это контракт, благодаря которому участок дороги удерживается на достаточно высоком уровне. Но приживется ли данная практика в Украине?

      "Это национальная ассоциация, которая объединяет исключительно подрядчиков и проектные институты. То есть, это те люди, которые по-своему профессиональному назначению и занимаются исключительно ремонтом и строительством дорог. Это была основная цель. Вторая – мы хотели в ассоциации объединить, чтобы на самом деле было подчеркнуто, что у нас объединены все регионы", – рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

      Впервые проект OPRC реализовывают во Львовской области. На сегодняшний день контракт охватывает двести километров трассы "Киев-Чоп", эксплуатационным содержанием которой занимается компания "Онур". Финансирует процесс Европейский банк реконструкции и развития.

      Это контракт, который реализуется по конечным результатам. То есть от подрядчика требуются результаты его работы. Объемы, которые он осуществляет по ремонту и обслуживанию не имеют столь важного значения для заказчика, как сам результат. Я думаю, что за такими проектам должно быть будущее, потому что Украина сейчас много вкладывает в ремонт и реконструкцию, в новое строительство. И именно эксплуатационное содержание является шагом, к которому мы должны прийти,
      – отметил руководитель группы проекта, компания Egis Олег Завийский.

      Подрядчик взял на себя обязательства не только содержать дорожное покрытие в хорошем состоянии, но и постоянно следить за дорожной обстановкой. На соответствующих участках заменяют дорожные знаки, приводят в надлежащее состояние автобусные остановки, постоянно убирают обочины. В случае невыполнения обязанностей в срок, компанию ждет штраф.

      "В 2014 году мы подписали контракт, и до сих пор он продолжается. Это долгосрочный контракт. В Украине мы уже 15-16 лет. Мы постараемся сделать лучшие вещи и показать их. И будем изучать эксперименты", – отметил главный инженер фирмы ОНУР Толга Таример.

      Для реализации проекта компания ОНУР создала во Львове 190 новых рабочих мест, 90% которых займут именно украинцы.

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      Теги: Новости Украины Дороги
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