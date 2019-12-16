Національна асоціація дорожників України обговорила процес реалізації пілотного проєкту OPRC

Чи будуть в Україні європейські дороги? Члени Національної асоціації дорожників України та експерти в дорожній галузі під час круглого столу обговорили процес реалізації пілотного проєкту OPRC.

Це контракт, завдяки якому ділянка дороги утримується на досить високому рівні. Та чи приживеться дана практика в Україні?

"Це національна асоціація, яка об'єднує виключно підрядників і проєктні інститути. Тобто, це ті люди, які по-своєму фаховому призначенні і займаються виключно ремонтами та будівництвом доріг. Це була основна мета. Друга – ми хотіли в асоціації об'єднати, щоб насправді було підкреслено, що в нас є об'єднані всі регіони", – розповів президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

Вперше проєкт OPRC реалізовують у Львівській області. На сьогодні контракт охоплює двісті кілометрів траси "Київ-Чоп", експлуатаційним утриманням якої займається компанія "Онур". Фінансує процес Європейський банк реконструкції та розвитку.

Це контракт, який реалізується за кінцевими результатами. Тобто від підрядника вимагаються результати його роботи. Обсяги, які він здійснює по ремонту та обслуговування не мають такого важливого значення для замовника, як сам результат. Я думаю, що за такими проєктами має бути майбутнє, тому що Україна зараз багато вкладає в ремонти і реконструкцію, в нове будівництво. І саме експлуатаційне утримання є кроком, до якого ми маємо прийти,

– зазначив керівник групи проєкту, компанія Egis Олег Завійський.

Підрядник взяв на себе зобов'язання не лише утримувати дорожнє покриття в гарному стані, а й постійно слідкувати за дорожньою обстановкою. На відповідних ділянках замінюють дорожні знаки, приводять в належний стан автобусні зупинки, постійно прибирають узбіччя. У разі невиконання обов'язків у строк, на компанію чекає штраф.

"У 2014 році ми підписали контракт, і досі він продовжується. Це довгостроковий контракт. В Україні ми вже 15-16 років. Ми постараємося зробити кращі речі і показати їх. І будемо вивчати експерименти", – зазначив головний інженер фірми ОНУР Толга Таример.

Для реалізації проєкту компанія ОНУР створила у Львові 190 нових робочих місць, 90% яких займуть саме українці.