Нацбанк работает

Банковская система остается ликвидной.

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Более того, Национальный банк готов в случае необходимости поддерживать банки ликвидными средствами.

Сохраняем спокойствие.

Мы победим! Все будет Украина!

Не усугубляйте панику

Я обращаюсь к продуктовым сетям, сетям АЗС, аптекам и всем остальным, от кого напрямую зависит бытовое спокойствие и функционирование нас с вами.

Продолжайте принимать оплату картами и другими безналичными инструментами. Не усугубляйте панику!

Банковская система работает.

Система электронных платежей НБУ работает, карточные системы работают, безналичные расчеты производятся без ограничений!

Вместе мы победим! Слава Украине!

Украине не нужны заявления, нам нужна помощь – смотрите видео: