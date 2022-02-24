Нацбанк працює

Банківська система залишається ліквідною.

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Ба більше, Національний банк готовий в разі потреби, підтримувати банки ліквідними коштами.

Зберігаймо спокій.

Ми переможемо! Все буде Україна!

Не посилюйте паніку

Я звертаюсь до продуктових мереж, мереж АЗС, аптек і всіх інших, від кого напряму залежить побутовий спокій і функціонування нас з вами.

Продовжуйте приймати оплату картками та іншими безготівковими інструментами. Не посилюйте паніку!

Банківська система працює.

Система електронних платежів НБУ працює, карткові системи працюють, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень!

Разом ми переможемо! Слава Україні!

Україні не потрібні заяви, нам потрібна допомога – дивіться відео: