Известный поющий ректор одного из самых раскрученных университетов Украины Михаил Поплавский годами выстраивал свой узнаваемый и любимый многими образ, рассказывают "Факты". Такую популярность он получил благодаря упорному противостоянию тому, что называют "общепринятым".

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Михаил Поплавский умеет предложить аудитории именно то, что ей нравится. Как поющему ректору удается не просто оставаться в трендах, но и самому их создавать, читайте в материале.



Поплавский всегда имел "нюх" на тренды / Фото предоставлено 24 Каналу

"Нужно приложить максимум усилий, чтобы о нас знал весь мир"

Над феноменом Михаила Поплавского будут размышлять еще не одно десятилетие. Зато современное поколение имеет возможность видеть развитие поющего ректора и гадать, что будет следующим. Возможно, из-за такого "бэтменского" образа (кстати, был у него когда-то такой в клипе) Михаил Поплавский и вызывает интерес. Его клипы стали хитами, которые десятками лет поют на свадьбах.

Современное поколение имеет возможность видеть развитие поющего ректора / Фото предоставлено 24 Каналу

Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Уже приняли и мой вокал, и мои эксцентричные образы. Мне уже можно все! Особенно если это ради цели – подарить яркие, положительные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: "Что это было?!". Я счастлив от того, что делаю счастливыми других,

– говорил Михаил Поплавский.

По его словам, в Украине есть свои бренды и тренды, своя история, свой украинский путь.

Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы о нас знал весь мир – это культурная дипломатия в действии!

– говорил Поплавский в 2021 году.

И за три года его аудитория в социальной сети Инстаграм (четвертой по популярности в Украине) выросла до 8,2 миллиона человек. Больше – только у президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Поплавский есть практически на всех крупных цифровых площадках: в инстаграме с 8,2 миллиона подписчиков, тиктоке – 1,5 миллиона, ютубе, фейсбуке и других. Понимая, что привычное телевидение больше не является ключевой медиа-платформой, он не только "распространил" свое присутствие, но и учел форматы контента, популярные у молодой аудитории. Его ютуб-канал – не просто клипы, а результат продуманной работы с современными технологиями.



Поплавский расширил свое присутствие на разных платформах / Фото предоставлено 24 Каналу

По словам руководительницы одного из популярных ютуб-каналов, обладательницы "серебряной кнопки" Дарьи Онищенко, платформа заинтересована продвигать исключительно качественный контент.

Нет чего-то одного, что делает видео виральным на ютубе. Но главный интерес ютуба в том, чтобы зритель как можно дольше оставался на платформе. То есть, в интересах платформы продвигать качественный контент,

– отмечает Дарья Онищенко.

По ее словам, оценивая каждое видео, ютуб смотрит на различные параметры.

И в случае, если эти параметры лучше конкурентов, он будет продвигать именно качественное видео. Это зависит от того, как много людей просматривает видео, насколько долго его смотрят и как взаимодействуют – "лайкают" или комментируют. Есть еще множество параметров, которые могут повлиять на популярность видео, в том числе новизна или статус ведущего (героя),

– говорит Онищенко.

Клип "Украинский борщ": смотрите видео

Национальная культура в современной обработке

Новый всплеск интереса к Михаилу Поплавскому пришелся на начало 2021 года. Тогда поющий ректор, который четко улавливает настроения и желания аудитории, решил взбодрить свой рейтинг "стариной", дав второе дыхание собственным козырным композициям, таким как "Украинский борщ", "Украинские вареники" и "Сало". Эта троица за считанные месяцы подняла его на высшую ступень "любимца" ютуба. Так, клип "Борщ" вообще взлетел до 15 миллионов просмотров, "Вареники" – 11 миллионов, "Сало" набрал 7,9 миллиона просмотров.



Актуальные технологии сделали "Борщ" привлекательным для молодой аудитории / Фото предоставлено 24 Каналу

Как это удалось? На первый взгляд, может показаться, что дело только в использовании VR и 3D-графики, которые поющий ректор использовал первым, создавая клипы. Однако суть гораздо глубже: "Борщ" – это культурный код, понятный каждому украинцу, а использование актуальных технологий делает его привлекательным для молодой аудитории. В частности, технология VR погружает зрителя в то, что происходит, создавая эффект личного присутствия. Успех клипа стал возможным благодаря сочетанию традиционного и современного, что придает ощущение принадлежности к чему-то знакомому и одновременно новому.



Залог успеха клипов – сочетание традиционного и современного / Фото предоставлено 24 Каналу

Я делаю ставку на молодежь. Моя главная миссия – чтобы молодые люди, подростки знали, что украинское – это круто. Сегодня это борьба за умы, за будущее Украины,

– прокомментировал Михаил Поплавский появление нового клипа "Украинский борщ" во время презентации.

К тому же эта песня Поплавского спровоцировала бурные дискуссии в сети Интернет, которые часто принимали острые формы, особенно между украинцами и россиянами, которые заявляли о своем "праве" на борщ. Однако исследование ЮНЕСКО положило конец посягательствам россиян в присвоении кулинарного наследия Украины.

Клип "Сало": смотрите видео

Клип "Сало" лишь продолжил тему национальной идентичности. Он стал популярным благодаря эстетике, основанной на сочетании фольклора и современных визуальных эффектов. К тому же такие работы привлекают внимание не только украинской, но и зарубежной аудитории, создавая международный интерес к нашей культуре. Поплавский стал своеобразным культурным амбассадором, предлагая продукты, сочетающие известные элементы национальной культуры с высококлассной современной обработкой.

Поющий ректор стал своеобразным культурным амбассадором / Фото предоставлено 24 Каналу

Поющий ректор использовал свои старые, проверенные временем приемы – эпатаж, национальный колорит и точное попадание в аудиторию. Соединив ХR, стилистику Голливуда 60-х, образ Карла Лагерфельда, идеи Энди Уорхола с украинским борщом, салом и варениками, он получил экзотические блюда, замешанные на экспрессивных цветах, сексуальной энергии и ярких эмоциях. Он не скрывает, что работает на аудиторию где-то втрое моложе своих сверстников – и это тоже вызов общепринятому, и это тоже срабатывает.

Клип "Украинские вареники": смотрите видео

А я готов чудить, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят тикток, инстаграм, ютуб, делают мемы и видеонарезки из моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла им 25-м кадром,

– говорит "Фактам" Поплавский.



Михаил Поплавский создает тренды / Фото предоставлено 24 Каналу

Поющий ректор успешно удерживает внимание молодежи и популяризирует через свое творчество элементы национальной культуры в современной обработке. Он сам стал трендом, следовать которому сложно, а порой просто невозможно.