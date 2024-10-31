Відомий співочий ректор одного з найрозкрученіших університетів України Михайло Поплавський роками вибудовував свій впізнаваний і улюблений багатьма образ, розповідають "Факти". Таку популярність він здобув завдяки завзятому протистоянню тому, що називають "загальноприйнятим".

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Михайло Поплавський вміє запропонувати аудиторії саме те, що їй подобається. Як співочому ректору вдається не просто залишатися у трендах, а й самому їх створювати, читайте у матеріалі.



Поплавський завжди мав "нюх" на тренди / Фото надане 24 Каналу

"Потрібно докласти максимум зусиль, щоб про нас знав весь світ"

Над феноменом Михайла Поплавського будуть розмірковувати ще не одне десятиліття. Натомість сучасне покоління має можливість бачити розвиток співочого ректора і гадати, що буде наступним. Можливо, через такий "бетменський" образ (до речі, був у нього колись такий у кліпі) Михайло Поплавський і викликає інтерес. Його кліпи стали хітами, які десятками років співають на весіллях.

Сучасне покоління має можливість бачити розвиток співочого ректора / Фото надане 24 Каналу

Я вже в тому статусі та в тому віці, що нічого не боюсь. Вже прийняли й мій вокал, і мої ексцентричні образи. Мені вже можна все! Особливо якщо це заради мети – подарувати яскраві позитивні емоції, щоб люди подивилися відео, отримали задоволення і сказали: "Що це було?!". Я щасливий від того, що роблю щасливими інших,

– казав Михайло Поплавський.

За його словами, в Україні є свої бренди й тренди, своя історія, свій український шлях.

Потрібно лише докласти максимум зусиль, щоб про нас знав весь світ – це культурна дипломатія в дії!

– говорив Поплавський у 2021 році.

І за три роки його аудиторія у соціальній мережі Інстаграм (четвертій за популярністю в Україні) зросла до 8,2 мільйона людей. Більше – лише у президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Поплавський є практично на всіх великих цифрових майданчиках: в інстаграмі з 8,2 мільйона підписників, тіктоці – 1,5 мільйона, ютубі, фейсбуці та інших. Розуміючи, що звичне телебачення більше не є ключовою медіаплатформою, він не лише "поширив" свою присутність, а й врахував формати контенту, популярні у молодої аудиторії. Його ютуб-канал – не просто кліпи, а результат продуманої роботи з сучасними технологіями.



Поплавський розширив свою присутність на різних платформах / Фото надане 24 Каналу

За словами керівниці одного з популярних ютуб-каналів, володарки "срібної кнопки" Дар'ї Онищенко, платформа зацікавлена просувати виключно якісний контент.

Немає чогось одного, що робить відео віральним на ютубі. Але головний інтерес ютубу у тому, щоб глядач якомога довше залишався на платформі. Тобто, в інтересах платформи просувати якісний контент,

– наголошує Дар'я Онищенко.

За її словами, оцінюючи кожне відео, ютуб дивиться на різні параметри.

І в разі, якщо ці параметри є кращими за конкурентів, він буде просувати саме якісне відео. Це залежить від того, як багато людей переглядає відео, наскільки довго його дивляться і як взаємодіють – "лайкають" чи коментують. Є ще безліч параметрів, які можуть вплинути на популярність відео, у тому числі новизна чи статус ведучого (героя),

– говорить Онищенко.

Кліп "Український борщ": дивіться відео

Національна культура у сучасній обробці

Новий сплеск інтересу до Михайла Поплавського припав на початок 2021 року. Тоді співочий ректор, який чітко вловлює настрої та бажання аудиторії, вирішив підбадьорити свій рейтинг "старовиною", давши друге дихання власним козирним композиціям, таким як "Український борщ", "Українські вареники" та "Сало". Ця трійця за лічені місяці підняла його на найвищий щабель "улюбленця" ютубу. Так, кліп "Борщ" взагалі злетів до 15 мільйонів переглядів, "Вареники" – 11 мільйонів, "Сало" набрав 7,9 мільйона переглядів.



Актуальні технології зробили "Борщ" привабливим для молодої аудиторії / Фото надане 24 Каналу

Як це вдалося? На перший погляд, може здатися, що справа лише у використанні VR та 3D-графіки, які співочий ректор використав першим, створюючи кліпи. Проте суть набагато глибша: "Борщ" – це культурний код, зрозумілий кожному українцю, а використання актуальних технологій робить його привабливим для молодої аудиторії. Зокрема, технологія VR занурює глядача у те, що відбувається, створюючи ефект особистої присутності. Успіх кліпу став можливим завдяки поєднанню традиційного та сучасного, що надає відчуття приналежності до чогось знайомого та водночас нового.



Запорука успіху кліпів – поєднання традиційного та сучасного / Фото надане 24 Каналу

Я роблю ставку на молодь. Моя головна місія – щоб молоді люди, підлітки знали, що українське – це круто. Сьогодні це боротьба за уми, за майбутнє України,

– прокоментував Михайло Поплавський появу нового кліпу "Український борщ" під час презентації.

До того ж ця пісня Поплавського спровокувала бурхливі дискусії в мережі Інтернет, які часто набирали гострих форм, особливо між українцями та росіянами, які заявляли про своє "право" на борщ. Проте дослідження ЮНЕСКО поклало край зазіханням росіян у привласненні кулінарного спадку України.

Кліп "Сало": дивіться відео

Кліп "Сало" лише продовжив тему національної ідентичності. Він став популярним завдяки естетиці, заснованій на поєднанні фольклору та сучасних візуальних ефектів. До того ж такі роботи привертають увагу не лише української, а й закордонної аудиторії, створюючи міжнародний інтерес до нашої культури. Поплавський став своєрідним культурним амбасадором, пропонуючи продукти, що поєднують відомі елементи національної культури з висококласною сучасною обробкою.

Співочий ректор став своєрідним культурним амбасадором / Фото надане 24 Каналу

Співочий ректор використав свої старі, перевірені часом прийоми – епатаж, національний колорит та точне влучення в аудиторію. Поєднавши ХR, стилістику Голлівуду 60-х, образ Карла Лагерфельда, ідеї Енді Уорхола з українськими борщем, салом та варениками, він отримав екзотичні страви, замішані на експресивних кольорах, сексуальній енергії та яскравих емоціях. Він не приховує, що працює на аудиторію десь втричі молодшу за своїх однолітків – і це теж виклик загальноприйнятому, і це теж спрацьовує.

Кліп "Українські вареники": дивіться відео

А я готовий чудити, експериментувати, щоб привернути увагу молодої аудиторії – від 5 до 25 років. Вони дивляться тікток, інстаграм, ютуб, роблять меми та відеонарізки з моїх кліпів. Я хочу, щоб національна ідея зайшла їм 25-м кадром,

– каже "Фактам" Поплавський.



Михайло Поплавський створює тренди / Фото надане 24 Каналу

Співочий ректор успішно втримує увагу молоді й популяризує через свою творчість елементи національної культури у сучасній обробці. Він сам став трендом, слідувати якому складно, а часом просто неможливо.