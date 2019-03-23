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      "Национальный Корпус" передал президенту свои требования

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      Сегодня, 23 марта, в Киеве состоялся очередной протест "Национального Корпуса". Во время акции митингующие обратились к президенту и другим представителям действующей власти с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

      Об этом стало известно из заявления пресс-службы политической партии "Национальный Корпус".

      По словам организаторов акции, сегодня впервые со дня обнародования скандальной информации о масштабных хищениях в "Укроборонпроме" власть услышала людей и пошла им навстречу.

      Так, в Администрации Президента сегодня пропустили делегацию митингующих, которые передали главе государства свои требования о немедленном задержании всех причастных к разворовыванию военного бюджета страны. Саму делегацию при этом возглавили ветераны АТО с тяжелыми ранениями и увечьями, а также родители погибших воинов. Вероятно, их участие в акции стало одной из главных причин того, что сегодняшний митинг прошел без физических столкновений и особой агрессии со стороны правоохранительных органов.

      Отметим, что требования были переданы президенту через новоназначенного заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, которого, по мнению активистов, власть использует для отбеливания своей репутации. Сам Петр Порошенко не присутствовал на встрече с участниками митинга.

      Комментируя сегодняшний протест, лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий заявил, что в дальнейшем он и его сторонники продолжат следить за событиями вокруг "Укроборонпрома" и добьются справедливого наказания для всех виновных.

      "За месяц так никого и не арестовали, ни одного из виновных. Это доказывает причастность Порошенко к коррупционным схемам в "Укроборонпроме", но мы продолжим бороться и добьемся справедливости", – сказал Андрей Билецкий.

      Также он обратился к украинцам и призвал их придерживаться новой тактики: разрушать незаконную "сетку" для скупки голосов, организованную Петром Порошенко, чтобы не дать сфальсифицировать выборы.

      Заметим, что сегодняшняя акция "Национального Корпуса" в Киеве прошла спокойно, хотя активисты и пришли к Администрации Президента с черными траурными венками, которые символизировали кровавую коррупцию в армии. Всего на митинге присутствовало более 10 тысяч человек, среди которых были ветераны полка "Днепр", батальона "Айдар" и ряда других подразделений.

      Впрочем, без провокаций все же не обошлось. В частности, на митинг пришло очень много нетрезвых людей без постоянного места жительства, которые активно общались с журналистами. По словам организаторов акции, присутствие таких лиц в центре Киева было проплачено: таким образом власть якобы пыталась дискредитировать "Национальный Корпус" и саму акцию.

      blog_ava
      "Нацкорпус" протестует в Киеве: к Администрации Порошенко принесли требования и похоронные венки
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      Теги: Новости Украины Новости политики Национальный корпус Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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