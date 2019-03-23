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      "Національний Корпус" передав президенту свої вимоги

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      Сьогодні, 23 березня, в Києві відбувся черговий протест "Національного Корпусу". Під час акції мітингувальники звернулися до президента та інших представників чинної влади з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

      Про це стало відомо із заяви прес-служби політичної партії "Національний Корпус".

      За словами організаторів акції, сьогодні вперше з дня оприлюднення скандальної інформації про масштабні розкрадання в "Укроборонпромі" влада почула людей і пішла їм назустріч.

      Так, до Адміністрації Президента сьогодні пропустили делегацію мітингувальників, які передали главі держави свої вимоги про негайне затримання всіх причетних до розкрадання оборонного бюджету країни. Саму делегацію при цьому очолили ветерани АТО з важкими пораненнями і каліцтвами, а також батьки загиблих вояків. Ймовірно, їхня участь в акції стала однією з головних причин того, що сьогоднішній мітинг пройшов без фізичних зіткнень і особливої агресії з боку правоохоронних органів.

      Відзначимо, що вимоги були передані президентові через новопризначеного заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, якого, на думку активістів, влада використовує для відбілювання своєї репутації. Сам Петро Порошенко не був присутній на зустрічі з учасниками мітингу.

      Коментуючи сьогоднішній протест, лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький заявив, що надалі він і його прихильники продовжать стежити за подіями навколо "Укроборонпрому" і доб’ються справедливого покарання для всіх винних.

      "За місяць так нікого і не заарештували, жодного з винних. Це доводить причетність Порошенка до корупційних схем в "Укроборонпромі", але ми продовжимо боротися і доб’ємося справедливості", – сказав Андрій Білецький.

      Також він звернувся до українців і закликав їх дотримуватися нової тактики: руйнувати незаконну "сітку" для скупки голосів, організовану Петром Порошенком, щоб не дати сфальсифікувати вибори.

      Зауважимо, що сьогоднішня акція "Національного Корпусу" в Києві пройшла спокійно, хоча активісти і прийшли до Адміністрації Президента із чорними траурними вінками, які символізували криваву корупцію у війську. Всього на мітингу були присутні понад 10 тисяч людей, серед яких були ветерани полку "Дніпро", батальйону "Айдар" та низки інших підрозділів.

      Утім, без провокацій все ж таки не обійшлося. Зокрема, на мітинг прийшло дуже багато нетверезих людей без постійного місця проживання, які активно спілкувалися з журналістами. За словами організаторів акції, присутність таких осіб у центрі Києва була проплачена: таким чином влада нібито намагалася дискредитувати "Національний Корпус" і саму акцію.

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      Теги: Новини політики Новини України Фотоновини Національний корпус
      Джерело: 24 Канал
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