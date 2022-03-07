В России свобода под замком

Когда-то в нацистской Германии жгли книги. Теперь 21 век, потому запрещают социальные сети. Youtube, кстати, на очереди.

Важно У Путина не было плана "Б"

Пространство мнений и эмоций в России теперь под замком – только официоз.

Побеждают только свободные

Только свободные и достойные люди побеждают – это доказала история, потому что без достоинства и свободы они не люди.

Именно это доказывают сейчас украинцы, и поэтому нами восхищается мир.

Я не живу в фейсбуке или твиттере, я живу и борюсь вместе с каждым украинцем просто как один из вас. Но наши социальные сети – это пространство свободы, которое мы никому не отдадим, как не отдадим и Украине.

В этом наше коренное отличие от России, поэтому русские военные никогда не будут воевать до последнего, как мы. Они воюют как рабы, а мы как свободные люди. Потому победа за нами!

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

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