Городской совет Мариуполя обнародовал в сети фото листовок, которые между депортированными украинцами распространяют российские захватчики.

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Мариупольцам раздают агитки

Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России,

– отметили в горсовете.

Там добавили, что безобразная логика Владимира Путина теперь ясна. "Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры", – отметили там. Но спросили: чем это отличается от политики Гитлера.

В агитках людей зовут на Дальний Восток и обещают денежную помощь и гектар земли.

Агитационные открытки, которые раздают депортированным / Фото Мариупольского горсовета

Раньше так поступали нацисты

В мэрии Мариуполя подчеркнули, что нацисты в 1940-х годах тоже обещали хорошую жизнь, когда гнали людей на работу в Германию. "Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, бесчеловечные издевательства или смерть", – объяснили в горсовете. К сожалению, история снова повторяется.

Агитки, которые распространяли нацисты в 1940-х годах / Фото Мариупольского горсовета

Напомним, накануне стало известно, что оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя как минимум 33 тысячи украинцев. Их депортировали в Россию и на временно оккупированные территории Донбасса.

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