Российское государственное издание РИА Новости опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной", которую можно считать "программной" для российских властей. Там описано то, что ожидает украинцев в случае поражения в войне против России – деукраинизация, деевропеизация, сплошной контроль со стороны России с соответствующими репрессиями. Фактически в ней россияне признают за собой право на геноцид украинского народа.

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Статья вышла на следующий день после того, как весь мир стал свидетелем зверств, совершенных российскими захватчиками на оккупированных городах и селах вокруг Киева.

"За эти дни войны каждый из нас понял, зачем на нашу землю пришли российские террористы. Они пришли уничтожить нашу свободу. Они пришли уничтожить наше государство. Они пришли уничтожить украинский народ. То, что произошло в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мотыжине и других городках и селах вокруг Киева – это иллюстрация этого зла. Это один из эпизодов их страшных преступлений, которые прямо сейчас происходят в Мариуполе, Изюме, Харькове, Херсонской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Запорожской областях», – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем обращении.

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Глава правительства сравнил россиян и нацистов, которые тоже решили прибегнуть к геноциду.

"Как нацисты 80 лет назад хотели окончательно решить "еврейский вопрос", так Россия сейчас окончательно хочет решить "украинский вопрос". Но так не будет. Кто к нам с мечом придет, от меча погибнет", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что всех российских оккупантов будет ждать расплата.

"Российские солдаты и их руководители, которые не погибнут сейчас, обязательно будут привлечены к ответственности в будущем. Сделаем для этого все необходимое", – пообещал Шмыгаль.