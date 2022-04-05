Російське державне видання РИА Новости опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною", яку можна вважати "програмною" для російської влади. Там описано те, що чекає на українців у випадку поразки у війн проти Росії – деукраїнізація, деєвропеїзація, суцільний контроль зі сторони Росії з відповідними репресіями. Фактично у ній росіяни визнають за собою право на геноцид українського народу.

Детальніше У кремлівському ЗМІ вийшла стаття, де відкрито обґрунтовується необхідність геноциду в Україні

Стаття вийшла на наступний день після того, як весь світ став свідком звірств, які вчинили російські загарбники на окупованих містах та селах навколо Києва.

"За ці дні війни кожен з нас зрозумів, навіщо на нашу землю прийшли російські терористи. Вони прийшли знизити нашу свободу. Вони прийшли знизити нашу державу. Вони прийшли знищити український народ. Те, що відбулося в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Мотижині та інших містечках і селах навколо Києва – це ілюстрація цього зла. Це один з епізодів їх страшних злочинів, які прямо зараз відбуваються в Маріуполі, Ізюмі, Харкові, Херсонській, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Запорізькій областях", – відзначив прем'єрміністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні.

До теми Мирних вбивали під час окупації Росією: The New York Times показало супутникові знімки Бучі

Очільник уряду порівняв росіян та нацистів, які теж вирішили вдатися до геноциду.

"Як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити "єврейське питання", так Росія зараз остаточно хоче вирішити "українське питання". Але так не буде. Хто до нас з мечем прийде, від меча загине", – наголосив Шмигаль.

Прем'єрміністр заявив, що на всіх російських окупантів очікуватиме розплата.

"Російські солдати та їх керівники, які не загинуть зараз, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності в майбутньому. Зробимо для цього все необхідне", – пообіцяв Шмигаль.

Відеозвернення Дениса Шмигаля