Мероприятие, призванное укреплять знания студентов по истории, повлекло международный скандал. Затею осудил уже и президент страны, и посольства Германии и Израиля.
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"Нацисты" в Колумбии: подробности скандала
В Колумбии курсанты полиции надели нацистскую форму. А произошло на этом мероприятии так называемого "культурного обмена" (традиционном для Полицейской академии имени Симона Боливара в городе Тулуа), посвященном Германии.
- Курсанты одели серо-зеленую форму Вермахта (армии гитлеровского Третьего Рейха).
- Также черную форму с нарукавниками со свастикой.
- А один из них даже сделал усы в стиле Адольфа Гитлера.
Более того, зал, где проводили "культурный обмен", украсили черно-красно-желтым флагом Германии, надувными шариками, а еще и копиями самолетов Люфтваффе и нацистского огнестрельного оружия.
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Президент Колумбии Иван Дуке Маркес осудил затею, а руководителя академии уволили.
Любое оправдание нацизма – неприемлемо. Я осуждаю любую демонстрацию символов, которые намекают на тех, кто был ответственен за Холокост евреев, унесший жизни более 6 миллионов человек. Для антисемитизма нет места в мире,
– заявил Дуке.
В полиции объяснили, что "культурные обмены" призваны "укреплять знания" студентов, но произошедшее в Тулуа – вещь недопустимая. А все после того, как фото с мероприятия попали в сеть и вызвали громкое возмущение людей.
Курсанты-полицейские решили представить Германию в нацистской форме / Фото с твиттера BLU Pacífico
На мероприятии по "культурному обмену" курсанты воспроизводили Третий Рейх / Фото с твиттера BLU Pacífico
При этом вывешивали национальный флаг Германии рядом со свастикой / Фото с твиттера BLU Pacífico
Президент Колумбии, а также посольства Германии и Израиля осудили мероприятие / Фото с твиттера BLU Pacífico