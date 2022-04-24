Соответствующая инициатива была предложена в Госдуме России

Украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что соответствующую инициативу было предложено в Госдуме России. Враг хочет заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов.

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По словам Денисовой, этот факт свидетельствует об аналогии зверств нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.

Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать.

– заметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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