Пресс-служба Нацкомиссии сообщила, что также обратилась в ГБР и Нацполицию. Их просят остановить незаконные процессы в комиссии, а также способствовать возобновлению ее нормальной работы.
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Мы вынуждены констатировать, что эта рабочая неделя для комиссии может стать последней,
– говорится в сообщении.
Подробности
В Нацкомиссии заявили, что 5 ее членов потребовали созвать внеочередное заседание. Арина Демская – глава комиссии – сделала это. В то же время, не смогла его начать из-за нарушения регламента.
Глава комиссии предложила коллегам начать заседание после надлежащей подготовки. В то же время, заместитель председателя Комиссии – Владимир Мозгунов – взял на себя инициативу и начал заседание.
Впоследствии он с согласия 4 коллег попытался совершить самовольный захват властных полномочий и назначил себя главой комиссии, уволив Демскую.
"Апогеем этой провокации стало сегодняшнее заседание комиссии (11 февраля – 24 канал), которое должно было состояться в соответствии с графиком. Заседание сорвали, и 3 015 человек не получили свои сертификаты", – говорится в сообщении.
Нацкомиссия по стандартам государственного языка: главное
- Нацкомиссию создали в 2019 году.
- Ее цель – утверждение и развитие украинского языка, а также его последовательная и научная обоснованная стандартизация.
- Комиссия работает над сохранением и развитием украинского языка посредством установления стандартов государственного языка.
- Нацкомиссия организует испытательный процесс по украинскому языку для граждан, стремящихся занять в Украине государственный пост.
- Кроме того, комиссия утверждает стандарты государственного языка. В частности, правописание украинского и изменения к нему.