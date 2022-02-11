Пресслужба Нацкомісії повідомила, що також звернулася до ДБР та Нацполіції. Їх просять зупинити незаконні процеси у комісії, а також – сприяти поновленню її нормальної роботи.

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Ми змушені констатувати, що цей робочий тиждень для комісії може стати останнім,

– мовиться у повідомленні.

Деталі

У Нацкомісії заявили, що 5 її членів вимагали скликати позачергове засідання. Орися Демська – очільниця комісії – зробила це. Водночас не змогла його розпочати через порушення регламенту.

Глава комісії запропонувала колегам розпочати засідання після належної підготовки. Водночас заступник голови Комісії – Володимир Мозгунов – взяв на себе ініціативу та розпочав засідання.

Згодом він за згодою 4 колег спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень та призначив себе головою комісії, звільнивши Демську.

"Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання комісії (11 лютого – 24 канал), яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання зірвали і 3 015 людей не отримали свої сертифікати", – мовиться у повідомленні.

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