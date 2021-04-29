Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного в СССР бойца УПА
Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий 29 апреля реабилитировала Ивана Гончарука. Он был последним воином УПА, которого расстреляли в СССР.
Источник:Фейсбук Владимира Бирчака
Историк Владимир Бирчак рассказал, что "последний расстрелянный советами бандеровец – реабилитирован".
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Сегодня Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя – Ивану Гончаруку. И очень радуюсь, что стал к этому причастным,
– рассказал Бирчак.
По словам Бирчака, в 1989 году "харьковского 62-летнего пенсионера 5 дней на Волыни судили по обвинениям, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден".
"Повстанца Ивана Гончарука расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины.
Дело шилось белыми нитками с самого начала и до конца", – заметил историк.
Бирчак отметил, что "в привлечении свидетелей были дети убитых 40 лет назад советских активистов, штатных и внештатных сотрудников НКВД".
"Интересно, что в 44-45 годах этим свидетелям было всего 10 – 12 лет, а Ивану двадцать лет, но свидетели узнали Ивана Гончарука по фото сделанном в 50-летнем возрасте", – поделился Бирчак.
Историк признался: он "рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу независимую Украину".
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