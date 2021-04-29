Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій 29 квітня реабілітувала Івана Гончарука. Він був останнім воїном УПА, якого розстріляли в СРСР.

Історик Володимир Бірчак розповів, що "останнього розстріляного совєтами бандерівця – реабілітовано".

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Сьогодні Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я – Івану Гончаруку. І дуже тішуся, що став до цього причетним,

– розповів Бірчак.

За словами Бірчака, у 1989 році "харківського 62-річного пенсіонера 5 днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений".

"Повстанця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України.

Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця", – зауважив історик.

Бірчак зауважив, що "до свідків були залученні діти вбитих 40 років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД".

"Цікаво, що в 44-45 роках цим свідкам було лише 10 – 12 років, а Івану двадцять років, але свідки впізнали Івана Гончарука за фото зроблене в 50-річному віці", – поділився Бірчак.

Історик зізнався: він "радий, що хоч у 2021 році та все ж вдається повертати добре ім'я борцям за нашу Незалежну Україну".

Зауважте! Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року у Києві. До смертної кари чоловіка засудив суддя Борис Плахтій. Після розпаду СРСР він залишився на посаді і пішов у відставку лише у 2006 році.