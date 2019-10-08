Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг осталась без кворума

Члены Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Александр Формагей и Евгений Маглеваный объявили об отставке. Они работали в комиссии чуть больше года.

По словам Александра Формагея решение уйти в отставку обусловлено желанием предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Он надеется, что НКРЕКП сохранит свой независимый статус в новом законе.

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Отметим, что в состав регулятора по закону входит семь членов, включая председателя. После отставки Формагея и Маглеваного там останется только три человека. Для принятия решений нужно не менее четырех голосов.

Комментируя вопрос кворума, Формагей отметил, что согласно закону о НКРЕКУ президент Украины может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое количество членов регуляторного органа.

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Отметим, что с 30 декабря 2014 года по 30 мая 2018 года НКРЕКП возглавлял Дмитрий Вовк. 8 августа Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", сообщили о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 миллиарда гривен убытков. В формуле учитывалась цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину. Это привело к подорожанию электроэнергии в Украине.

Что такое НКРЕКУ и чем она занимается?

Государственный коллегиальный орган, созданный на замену ликвидированным в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Функции НКРЕКП:

– госрегулирование деятельности субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования, действующих на смежных рынках, в сферах электроэнергетики, теплоснабжения в части деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектростанциях, атомных электростанциях;

– содействие развитию конкуренции в сфере производства и поставки электрической энергии, на рынке природного газа, а также созданию конкурентной среды в сфере теплоснабжения;

– формирование ценовой и тарифной политики в сферах электроэнергетики, теплоснабжения и в нефтегазовом комплексе;

– содействие эффективному функционированию товарных рынков на основе сбалансирования интересов государства, субъектов естественных монополий и потребителей товаров (услуг), которые производятся субъектами естественных монополий;

– защита прав потребителей товаров (услуг) на рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, и на смежных рынках в сферах электроэнергетики, теплоснабжения и нефтегазовом комплексе.