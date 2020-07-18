"Национальный корпус" заявил об угрозах журналистам со стороны сторонников партии Шария и пообещал работникам СМИ свою защиту. В частности, речь идет об авторе резонансных расследований о влиянии отдельных телеграм-каналов с пророссийской риторикой на внутреннюю политику Украины – Любовь Величко.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус".

"Угрозы автору резонансных расследований о том, как телеграм-каналы под кураторством ФСБ и других структур российского влияния влияют на украинскую политику, Любви Величко – это уже за гранью адекватности, даже для сторонников Шария. Кроме нее, угрозы личной расправы за свою честную работу и патриотическую позицию получают также и другие журналисты. Каждому, кто собирается преследовать украинских журналистов, советую сразу обращаться прямо к нам", – заявил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин.

Напомним, что накануне украинская журналистка Любовь Величко обнародовала итоги своего расследования о причастности российских спецслужб к таким телеграм-каналам как "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент". После этого она сообщила об угрозах в свой адрес. Среди тех, кто жестко высказался в сторону журналистки, также была жена блогера Анатолия Шария – Ольга.

Максим Жорин об угрозах украинским журналистам: видео