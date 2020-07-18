"Національний корпус" заявив про погрози журналістам з боку прихильників партії Шарія і пообіцяв працівникам ЗМІ свій захист. Зокрема, мова йде про автора резонансних розслідувань про вплив окремих телеграм-каналів з проросійською риторикою на внутрішню політику України – Любов Величко.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Національний Корпус".

"Загрози автору резонансних розслідувань про те, як телеграм-канали під кураторством ФСБ й інших структур російського впливу вливають на українську політику, Любові Величко – це вже за межею адекватності, навіть для прихильників Шарія. Крім неї, загрози особистої розправи за свою чесну роботу й патріотичну позицію отримують також й інші журналісти. Кожному, хто збирається переслідувати українських журналістів, раджу відразу звертатися прямо до нас", – заявив керівник центрального штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін.

Нагадаємо, що напередодні українська журналістка Любов Величко оприлюднила підсумки свого розслідування про причетність російських спецслужб до таких телеграм-каналів як "Темний лицар", "Макс Бужанський", "Dubinsky.pro", "Легітимний" і "Резидент". Після цього вона повідомила про погрози на свою адресу. Серед тих, хто жорстко висловився в сторону журналістки, також була дружина блогера Анатолія Шарія – Ольга.

Максим Жорін про погрози українським журналістам: відео