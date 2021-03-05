5 марта Киевский центр Нацкорпуса провел акцию протеста под стенами Киевской прокуратуры.

Накануне к Нацкорпуса поступила информация, что сегодня здесь пройдет допрос директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова и заместителя мэра Киева Александра Густелева. Эти персоны известны своими коррупционными махинациями и злоупотреблением служебным положением. Активисты требовали справедливого судопроизводства для обеих фигурантов дела.

Осипов и Густелев не имеют морального права находиться на своих должностях. Они вообще не имеют права на что-то влиять в стране. Факты их коррупционных махинаций известны, но суд сознательно затягивает дело. Поэтому остается надежда на прокуратуру: мы верим, что еще остались честные прокуроры, которые добросовестно делают свое дело. Призываем прокуратуру работать по совести,

– такую ​​позицию заявил во время акции представитель Нацкорпуса Сергей Хмельницкий.

Напомним, ранее они уже писали про Осипова и Густелева. Эти известные коррупционеры украли вместе более миллиарда гривен из городского бюджета, который мы наполняем нашими налогами.

Они уже не раз выходили на акции протеста под департаменты КГГА и Киевсовет. Сначала не было никакой реакции. Сейчас дело дошло до прокуратуры, хотя мэр Киева Виталий Кличко продолжает игнорировать наши требования и держать коррупционеров в должностях.

"Когда мы только начинали наши акции протеста, только начинали привлекать внимание властей к этим персонам, то прогнозировали, что нас будут игнорировать. Но вот уже проводим пятую акцию по этому делу и на этот раз – под стенами прокуратуры. Мы считаем, что это хороший знак. Поэтому работаем дальше, чтобы довести это дело до конца", – заявил представитель Нацкорпуса Алексей Вовк.

Несмотря на ожидания активистов, допрос в прокуратуре сегодня не состоялся. В самом учреждении отказались комментировать эту ситуацию как представителям Нацкорпуса, так и журналистам. И теперь придется ждать следующего вызова на допрос.

Они еще не получили желаемый результат, но дело сдвинулось с мертвой точки. А значит, есть надежда, что благодаря общественной огласке этих коррупционеров будут судить справедливо и по закону.