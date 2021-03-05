5 березня Київський осередок Нацкорпусу провів акцію протесту під стінами Київської прокуратури.

Напередодні до Нацкорпусу надійшла інформація, що сьогодні тут пройде допит директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентина Осипова та заступника мера Києва Олександра Густєлєва. Ці персони відомі своїми корупційними махінаціями та зловживанням службовим становищем. Активісти вимагали справедливого судочинства для обох фігурантів справи.

Осипов та Густєлєв не мають морального права знаходитись на своїх посадах. Вони взагалі не мають права на щось впливати в країні. Факти їхніх корупційних махінацій відомі, але суд свідомо затягує справу. Тому залишається надія на прокуратуру: ми віримо, що ще лишились чесні прокурори, які добросовісно роблять свою справу. Закликаємо прокуратуру працювати по совісті, – таку позицію заявив під час акції речник Нацкорпусу Сергій Хмельницький.

Нагадаємо, раніше вони вже писали про Осипова та Густєлєва. Ці відомі корупціонери вкрали разом більше мільярда гривень з міського бюджету, який ми наповнюємо нашими податками.

Вони вже не раз виходили на акції протесту під департаменти КМДА та Київраду. Спочатку не було жодної реакції. Нині справа дійшла до прокуратури, хоча мер Києва Віталій Кличко продовжує ігнорувати наші вимоги та тримати корупціонерів на посадах.

"Коли ми тільки починали наші акції протесту, тільки починали привертати увагу влади до цих персон, то прогнозували, що нас ігноруватимуть. Але ось вже проводимо п'яту акцію щодо цієї справи і цього разу – під стінами прокуратури. Ми вважаємо, що це гарний знак. Тож працюємо далі, аби довести цю справу до кінця", – заявив речник Нацкорпусу Олексій Вовк.

Попри очікування активістів, допит у прокуратурі сьогодні не відбувся. У самій установі відмовились коментувати цю ситуацію як представникам Нацкорпусу, так і журналістам. Тож тепер доведеться чекати наступного виклику на допит.

Вони ще не отримали бажаний результат, але справа зрушила з мертвої точки. А отже, мають надію, що завдяки суспільному розголосу цих корупціонерів будуть судити справедливо та по закону.