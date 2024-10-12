Об этом в интервью заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, такая норма направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Могут ли полицейские вручать повестки

Выговский объяснил, что полиция как выполняла свои обязанности в части доставки в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК, так и выполняет. Эти обязанности закреплены в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции, то это участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП,

– пояснил глава Нацполиции.

Он также отметил, что полицейские непосредственно не вручают повестки в ТЦК и СП, ведь это "не предусмотрено законом".

В то же время, по словам Ивана Выговского, полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции".