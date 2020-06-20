Нацполиция будет усиленно контролировать, как в Украине соблюдают карантин. Соответствующее поручение главе МВД Арсену Авакову дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль дал поручение Авакову относительно карантина

Также за соблюдением карантина в Украине будут следить и работники Держспоживслужбы. Об этом накануне на заседании правительства сообщил Денис Шмыгаль, информирует 24 канал.

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Арсена Борисовича прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которые необходимо соблюдать,

– отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине нельзя допустить итальянского или испанского сценариев распространения COVID-19. Рост числа заболеваний коронавирусом в Украине Шмыгаль назвал "началом второй волны".

Карантин в Украине: коротко

Правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.

С 22 июня усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.

За что будут штрафовать украинцев:

За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

Владельцев заведений, не соблюдающих карантинные правила, будут наказывать штрафами от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев коронавируса, из них 994 – летальные, 16 406 человек выздоровели. За сутки 19 июня COVID-19 подтвердили у 841 человека.

Адаптивный карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала