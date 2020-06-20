Нацполіція посилено контролюватиме, як в Україні дотримуються карантинних обмежень. Відповідне доручення голові МВС Арсену Авакову дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль дав доручення Авакову щодо карантину

Також за дотриманням карантину в Україні стежитимуть і працівники Держспоживслужби. Про це напередодні на засіданні уряду повідомив Денис Шмигаль, інформує 24 канал.

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Арсена Борисовича прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні дбати про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися,

– зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду наголосив, що в Україні не можна допустити італійського або іспанського сценаріїв поширення COVID-19. Зростання кількості захворювань на коронаівірус в Україні Шмигаль назвав "початком другої хвилі".

Карантин в Україні: коротко

Уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

З 22 червня посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень.

За що штрафуватимуть українців:

За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафами від 170 000 до 340 000 гривень.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків коронавірусу, з них 994 – летальні, 16 406 осіб одужали. За добу 19 червня COVID-19 підтвердили у 841 людини.



Адаптивний карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу