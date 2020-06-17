Карантин в Україні продовжили до 31 липня
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня 2020 року. Також уряд встановив новий механізм, за яким окремі регіони за потреби зможуть посилювати карантин.
Продовження карантину в Україні: головне
Про продовження карантину в Україні ще на 1,5 місяця оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 червня, пише 24 канал.
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Глава Кабміну відзначив, що за останній тиждень на коронавірус захворіли 4853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні. Уряд розуміє, що люди втомились від карантинних обмежень, але загроза COVID-19 нікуди не поділася.
Враховуючи зростання кількості хворих на коронавірус, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року,
– сказав Шмигаль.
За яких умов можна посилювати карантин
Кабмін 17 червня розглянув запропонований Міністерством охорони здоров’я оновлений підхід до адаптивного карантину. Він передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо там буде складна ситуація з коронавірусом.
Зокрема, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин потрібно буде посилювати, якщо:
- завантаженість ліжок у лікарнях становить більше 50%;
- середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань менша, аніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.
За даними уряду, в регіонах зі значним поширенням коронавірусу можна посилювати карантин щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- роботи закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метро;
- перевезення пасажирів у всіх видах транспорту;
- відвідування дитсадків;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів і спортзалів;
- роботи закладів харчування.
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Які області України не готові послаблювати карантин станом на 17.06:
- Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
У цих регіонах послаблення карантину не можливе через порушену норму показника захворюваності (інцидентності). Водночас показники завантаженості ліжок в лікарнях і кількості тестувань тут, і в усіх інших областях, відповідають вимогам МОЗ.