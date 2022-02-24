Такой приказ глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко издал руководителям управлений полиции в областях.

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По его словам, Верховная Рада поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Выдача оружия ветеранам имеет целью усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

К слову, утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводят военное положение. Хронологию событий – читайте по ссылке.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!