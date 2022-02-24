Такий наказ видав голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам управлінь поліції в областях.
До теми У МВС назвали обстріляні міста й об'єкти в Україні: є жертва й постраждалі
За його словами, Верховна Рада підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави.
Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.
Раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
До слова, вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор перекидає свої війська та обстрілює міста ракетами. В Україні вводять воєнний стан. Хронологію подій – читайте за посиланням.