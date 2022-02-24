Відповідну інформацію оприлюднив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що всі дані – від Нацполіції.
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Ситуація в областях України
- Волинська область: є інформація про вибухи у місті Луцьк.
- Одеса: біля аеропорту – вибух локатора.
- Запорізька область: поблизу аеропорту прогримів вибух, на околицях Запоріжжя обстріляли військову частину.
- Чернігівська область: у селі Миколаївка Новгород-Сіверського району помітили, що зі сторони Росії їде техніка. Стався обстріл аеропорту управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, влучили в локатор, є потерпілі.
- Львівська область: вибухи зафіксували у селі Батятичі, на 2 військових частинах міста Броди. У Новому Калинові – обстріл бази паливно-мастильних матеріалів.
- Полтавська область: у місті Миргород вибухнули 2 ракети.
- Херсонська область: обстріляли позиції прикордонників, у містах Чонгар та Каланчак – обстріли військових частин.
- Кіровоградська область: у місті Знам'янка обстріляли військову частину.
- Херсонська область: на посту "Азов" у Генічеську помітили військову техніку Росії, яка рухається у напрямку Мелітополя.
- Вінницька область: у Бохониках, Тульчині та Тепликах обстріляли військові частини.
- Хмельницька область: у Старокостянтинові обстріляли військовий аеропорт.
- Одеська область: у Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров'я, там обстріляли військову частину.
- Житомирська область: у селищі Озерне зафіксували обстріл ракетами, знищено один літак.
- Івано-Франківська область: обстріляли військову частину.
- Донецька область: внаслідок атак на Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.
- Харківська область: обстріл військової частини.
- Київська область: інформація про вибухи надійшла з таких районів Києва: Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський. Під обстріл потрапила військова частина села Ревне. У Броварах у військовому містечку № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок, частково пошкоджений 3 та 4 поверх. Військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка. Є один загиблий, один поранений.