В Украине запрещено использовать и распространять символику тоталитарных режимов. Те, кто нарушают закон, понесут административную и уголовную ответственность.

Как могут наказать

В полиции напомнили, что может грозить в случае несоблюдения правил. Призывали не нарушать их.

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• Административная ответственность

За изготовление и пропаганду георгиевской ленты могут наложить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

• Уголовная ответственность

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов карается лишением свободы до 5 лет.



Полиция напомнила, что ждет нарушителей / Инфографика Нацполиции

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