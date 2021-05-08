5 лет тюрьмы: Нацполиция напомнила, как наказывает за серп, молот и георгиевскую ленту
В Украине запрещено использовать и распространять символику тоталитарных режимов. Те, кто нарушают закон, понесут административную и уголовную ответственность.
Источник:Нацполиция
Как могут наказать
В полиции напомнили, что может грозить в случае несоблюдения правил. Призывали не нарушать их.
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• Административная ответственность
За изготовление и пропаганду георгиевской ленты могут наложить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
• Уголовная ответственность
Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов карается лишением свободы до 5 лет.
Полиция напомнила, что ждет нарушителей / Инфографика Нацполиции
День памяти в Украине: коротко
- С 2016 года в Украине вместо Дня победы 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- В то же время 8 мая – День памяти и примирения, который ввели еще в 2015 году. В эти дни чествуют более 80 миллионов человек, погибших из-за насилия мирового масштаба.
- Согласно опросу "Демократических инициатив", более 40% украинцев поддерживают запрет георгиевской ленты. В то же время против выступили – 29% опрошенных.
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