5 років тюрми: Нацполіція нагадала, як карає за серп, молот та георгіївську стрічку
В Україні заборонено використовувати та розповсюджувати символіку тоталітарних режимів. Ті, хто порушують закон, понесуть адміністративну та кримінальну відповідальність.
Джерело:Нацполіція
Як можуть покарати
У поліції нагадали, що може загрожувати у разі недотримання правил. Закликали не порушувати їх.
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• Адміністративна відповідальність
За виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки можуть накласти штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також обов'язково конфіскують стрічку або предметів, що містять її зображення.
• Кримінальна відповідальність
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів карається позбавленням волі до 5 років.
Поліція нагадала, що чекає порушників / Інфографіка Нацполіції
День пам'яті в Україні: коротко
- З 2016 року в Україні замість Дня перемоги 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Водночас 8 травня – День пам'яті та примирення, який запровадили ще у 2015 році. У ці дні вшановують понад 80 мільйонів людей, які загинули через насильство світового масштабу.
- Згідно з опитуванням "Демократичних ініціатив", понад 40% українців підтримують заборону георгіївської стрічки. ВОдночас проти виступили – 29% опитаних.
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