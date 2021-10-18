Как рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин на брифинге, для этого создадут почти 900 мобильных бригад.

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Как пояснил Кузин, перевозчик должен допускать к перевозке тех людей, которые подтвердили COVID-безопасность. А мобильные бригады будут их контролировать, в частности будут следить за соблюдением масочного режима.

Основная ответственность за проведение выборочной проверки будет возложена на Нацполицию и Укртрансбезопасность, которые уже сейчас оснащены планшетами для считывания QR-кодов для возможности верификации вакцинированных,

– добавил главный санитарный врач страны.

Что предусматривают новые правила перевозки в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем карантина

Отметим, что ранее Кабинет Министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина. Согласно с ними, с 21 октября от водителей, персонала и пассажиров на межрегиональных перевозках потребуют один из этих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы дводозної вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозної вакцины или двумя дозами дводозної вакцины, разрешенных ВОЗ для использования, отрицательный ПЦР-тест, или справку о выздоровлении от COVID-19;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавирус, действителен 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Наказание за подделку сертификата

За изготовление и сбыт поддельных медицинских документов правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму 850 гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Людей, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае выявления подделки документа и попытки воспользоваться им, привлекут к ответственности. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала