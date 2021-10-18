Як розповів головний санлікар України Ігор Кузін на брифінгу, для цього створять майже 900 мобільних бригад.

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Як пояснив Кузін, перевізник повинен допускати до перевезення тих людей, які підтвердили COVID-безпеку. А мобільні бригади будуть їх контролювати, зокрема стежитимуть за дотриманням маскового режиму.

Основна відповідальність за проведення вибіркової перевірки буде покладено на Нацполіцію і Укртрансбезпеку, які вже зараз оснащені планшетами для зчитування QR-кодів для можливості верифікації вакцинованих,

– додав головний санітарний лікар країни.

Що передбачають нові правила перевезення

в регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину

Зауважимо, що раніше Кабінет Міністрів України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину. Згідно з ними, з 21 жовтня від водіїв, персоналу та пасажирів на міжрегіональних перевезеннях вимагатимуть один із цих документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання, негативний ПЛР-тест, або довідку про одужання від COVID-19;

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу, дійсний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Покарання за підробку сертифіката

За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень чи 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачений штраф на суму 850 гривень чи обмеження волі на термін до 2 років.

Людей, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, притягнуть до відповідальності. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу