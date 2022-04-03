Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время визита в города – Макарово, Бородянку, Гостомель и Бучу.

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Известно, что полицейские осуществляют зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

У нас уже наработана схема усиления полицейского присутствия в освобожденных от оккупантов населенных пунктах,

– сообщил Игорь Клименко.

В частности, он пояснил, что они увеличивают количество патрульных нарядов, работников спецподразделений и оперативных служб для обеспечения правопорядка и оперативного реагирования на сообщения граждан.

Смотрите фотографии от Национальной полиции:

Кроме того, вручил награды работникам подразделений Полиции Киевской области и бойцам КОРДа, которые мужественно противостояли российским оккупантам.

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