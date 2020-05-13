Нацполиция закупила медалей на более чем 6 миллионов гривен
Нацполиция Украины закупила наград на сумму 5,7 миллиона гривен – это свыше 33 тысяч медных медалей, которые будут использовать как поощрительные награды за добросовестную службу.
Как показывают результаты торгов с фирмой "Герольдмайстер", договор заключили 21 апреля 2020 года. Об этом стало известно журналистам "Следствие.Инфо" с портала публичных закупок Prozorro.
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Такие отличия утвердил своим приказом министр внутренних дел Арсен Аваков весной 2019 года. А уже к концу мая 2020 года компания должна поставить 33 тысячи 300 медалей, изготовленных из сплавов меди.
Какие медали заказали:
- 14 тысяч с надписью "10 лет добросовестной службы",
- 10 тысяч — "15 лет добросовестной службы",
- 8,3 тысячи — "20 лет добросовестной службы",
- 1 тысяча — "Ветеран службы".
В среднем цена одной медали составляет около 174 гривен.
Одна из медалей, закупленных НПУ (эскиз) / фото с "Следствие.Инфо"
Что еще заказывала НПУ у "Герольдмастер"
► Также известно, что в 2019 году НПУ по итогам конкурса заказала этой же фирме 7 тысяч жетонов на почти 1 миллион гривен.
► По информации "Вестника государственных закупок", в 2016 году Нацполиция там же закупила 100 тысяч жетонов почти на 6 миллионов гривен.