Нацполиция закупила медалей на более чем 6 миллионов гривен

Нацполиция Украины закупила наград на сумму 5,7 миллиона гривен – это свыше 33 тысяч медных медалей, которые будут использовать как поощрительные награды за добросовестную службу.

Как показывают результаты торгов с фирмой "Герольдмайстер", договор заключили 21 апреля 2020 года. Об этом стало известно журналистам "Следствие.Инфо" с портала публичных закупок Prozorro.

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Такие отличия утвердил своим приказом министр внутренних дел Арсен Аваков весной 2019 года. А уже к концу мая 2020 года компания должна поставить 33 тысячи 300 медалей, изготовленных из сплавов меди.

Какие медали заказали:

14 тысяч с надписью "10 лет добросовестной службы",

10 тысяч — "15 лет добросовестной службы",

8,3 тысячи — "20 лет добросовестной службы",

1 тысяча — "Ветеран службы".

В среднем цена одной медали составляет около 174 гривен.



Одна из медалей, закупленных НПУ (эскиз) / фото с "Следствие.Инфо"

Что еще заказывала НПУ у "Герольдмастер"

► Также известно, что в 2019 году НПУ по итогам конкурса заказала этой же фирме 7 тысяч жетонов на почти 1 миллион гривен.

► По информации "Вестника государственных закупок", в 2016 году Нацполиция там же закупила 100 тысяч жетонов почти на 6 миллионов гривен.