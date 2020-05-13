Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Нацполиция закупила медалей на более чем 6 миллионов гривен

- Читати новину українською
Нацполиция закупила медалей на более чем 6 миллионов гривен

Нацполиция Украины закупила наград на сумму 5,7 миллиона гривен – это свыше 33 тысяч медных медалей, которые будут использовать как поощрительные награды за добросовестную службу.

Как показывают результаты торгов с фирмой "Герольдмайстер", договор заключили 21 апреля 2020 года. Об этом стало известно журналистам "Следствие.Инфо" с портала публичных закупок Prozorro.

Читайте также Используют солдат как рабов: возмутительные детали скандала в Нацгвардии

Такие отличия утвердил своим приказом министр внутренних дел Арсен Аваков весной 2019 года. А уже к концу мая 2020 года компания должна поставить 33 тысячи 300 медалей, изготовленных из сплавов меди.

Какие медали заказали:

  • 14 тысяч с надписью "10 лет добросовестной службы",
  • 10 тысяч — "15 лет добросовестной службы",
  • 8,3 тысячи — "20 лет добросовестной службы",
  • 1 тысяча — "Ветеран службы".

В среднем цена одной медали составляет около 174 гривен.

нацполіція медалі 6 млн
Одна из медалей, закупленных НПУ (эскиз) / фото с "Следствие.Инфо"

Что еще заказывала НПУ у "Герольдмастер"

► Также известно, что в 2019 году НПУ по итогам конкурса заказала этой же фирме 7 тысяч жетонов на почти 1 миллион гривен.

► По информации "Вестника государственных закупок", в 2016 году Нацполиция там же закупила 100 тысяч жетонов почти на 6 миллионов гривен.

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Деньги Полиция Арсен Аваков
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Выборы мэра Киева: главные интриги и шансы кандидатов
сегодня , 17:40 Выборы мэра Киева: главные интриги и шансы кандидатов
Інна Жолобович
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
сегодня , 17:00 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков