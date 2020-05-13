Нацполіція закупила медалей на понад 6 мільйонів гривень

Нацполіція України закупила нагород на суму 5,7 мільйона гривень – це понад 33 тисячі мідних медалей, які будуть використовувати як заохочувальні відзнаки за сумлінну службу.

Як показують результати торгів з фірмою "Герольдмайстер", договір уклали 21 квітня 2020 року. Про це стало відомо журналістам "Слідство.Інфо" з порталу публічних закупівель Prozorro.

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Такі відзнаки затвердив своїм наказом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навесні 2019 року. А вже до кінця травня 2020 року компанія має поставити 33 тисячі 300 медалей, виготовлених зі сплавів міді.

Які медалі замовили:

14 тисяч з написом "10 років сумлінної служби",

10 тисяч — "15 років сумлінної служби",

8,3 тисячі — "20 років сумлінної служби",

1 тисяча — "Ветеран служби".

Всередньому ціна однієї медалі складає приблизно 174 гривні.



Одна з медалей, закуплених НПУ (ескіз) / фото зі "Слідство.Інфо"

Що ще замовляла НПУ у "Герольдмайстер"

► Також відомо, що у 2019 році НПУ за підсумками конкурсу замовила цієї ж фірмі 7 тисяч жетонів на майже 1 мільйон гривень.

► За інформацією "Вісника державних закупівель", у 2016 році Нацполіція закупила там же закупила 100 тисяч жетонів майже на 6 мільйонів гривень.