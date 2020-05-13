Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Нацполіція закупила медалей на понад 6 мільйонів гривень

-
Нацполіція закупила медалей на понад 6 мільйонів гривень

Нацполіція України закупила нагород на суму 5,7 мільйона гривень – це понад 33 тисячі мідних медалей, які будуть використовувати як заохочувальні відзнаки за сумлінну службу.

Як показують результати торгів з фірмою "Герольдмайстер", договір уклали 21 квітня 2020 року. Про це стало відомо журналістам "Слідство.Інфо" з порталу публічних закупівель Prozorro.

Читайте також Використовують солдатів як рабів: обурливі деталі скандалу у Нацгвардії

Такі відзнаки затвердив своїм наказом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навесні 2019 року. А вже до кінця травня 2020 року компанія має поставити 33 тисячі 300 медалей, виготовлених зі сплавів міді.

Які медалі замовили:

  • 14 тисяч з написом "10 років сумлінної служби",
  • 10 тисяч — "15 років сумлінної служби",
  • 8,3 тисячі — "20 років сумлінної служби",
  • 1 тисяча — "Ветеран служби".

Всередньому ціна однієї медалі складає приблизно 174 гривні. 

нацполіція медалі 6 млн
Одна з медалей, закуплених НПУ (ескіз) /  фото зі "Слідство.Інфо"

Що ще замовляла НПУ у "Герольдмайстер"

► Також відомо, що у 2019 році НПУ за підсумками конкурсу замовила цієї ж фірмі 7 тисяч жетонів на майже 1 мільйон гривень.

► За інформацією "Вісника державних закупівель", у 2016 році Нацполіція закупила там же  закупила 100 тисяч жетонів майже на 6 мільйонів гривень.

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини України Гроші Поліція Арсен Аваков
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів
сьогодні , 17:40 Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів
Інна Жолобович
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
сьогодні , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків