Нацполиция задержала нескольких участников Марша против абортов, среди них Вита Заверуха

В Киеве на Михайловской площади 8 марта собрались два противоположных марша. Участники одной акции выступают за расширение женских прав, в частности права женщины свободно распоряжаться своим телом. Другая акция выступила за запрет абортов. Несмотря на большое количество правоохранителей, не обошлось без столкновений.

Нацполіція затримала чотирьох людей, серед них 23-річна учасниця війни з Росією на Донбасі Вікторія Заверуха, передає Telegram-канал "Традиція і порядок".

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Затриманих доправили до Подільського управління Нацполіції. Серед них і 23-річна учасниця війни на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Айдар" Вікторія Заверуха. Імена інших трьох молодих людей та причини їхнього затримання наразі уточнюються. Станом на 20:00 трьох з чотирьох затриманих відпустили.

Що відомо про Вікторію Заверуху?Це військова, яка була у складі батальйону "Айдар", брала участь у бойових діях на сході України з травня 2014 року. 4 травня 2015 року у Києві її затримали й звинуватили у тому, що вона начебто причетна до нападу на пост ДАІ під Києвом. Перебувала у Лук'янівському слідчому ізоляторі рік і 8 місяців.

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