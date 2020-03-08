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      Нацполіція затримала кількох учасників Маршу проти абортів, серед них Віта Заверуха

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      Нацполіція затримала кількох учасників "Маршу проти абортів" / Нацполіція

      У Києві на Михайлівській площі 8 березня зібралися два протилежні марші. Учасники однієї акції виступають за розширення жіночих прав, зокрема й права жінки вільно розпоряджатися своїм тілом. Покликом іншої акції є заборона абортів. Попри велику кількість правоохоронців, не обійшлося без сутичок.

      Нацполіція затримала чотирьох людей, серед них 23-річна учасниця війни з Росією на Донбасі Вікторія Заверуха, передає Telegram-канал "Традиція і порядок".

      Важливо У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото

      Затриманих доправили до Подільського управління Нацполіції. Серед них і 23-річна учасниця війни на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Айдар" Вікторія Заверуха. Імена інших трьох молодих людей та причини їхнього затримання наразі уточнюються. Станом на 20:00 трьох з чотирьох затриманих відпустили. 

      Що відомо про Вікторію Заверуху?Це військова, яка була у складі батальйону "Айдар", брала участь у бойових діях на сході України з травня 2014 року. 4 травня 2015 року у Києві її затримали й звинуватили у тому, що вона начебто причетна до нападу на пост ДАІ під Києвом. Перебувала у Лук'янівському слідчому ізоляторі рік і 8 місяців.

      Марші на 8 березня в Україні: головне

      • У Харкові пройшов п'ятий марш жіночої солідарності 8 березня. У ньому взяли участь сотні людей, вони пройшли ходою від Палацу дитячої творчості у напрямку Саду імені Шевченка. Охороняли марш пів тисячі правоохоронців, серед них були й нацгвардійці.
      • У Києві на Михайлівській площі зібралися два протилежні марші. Учасники одного з них виступають за розширення прав жінок, а інші мають консервативніші погляди.
      • Вулицями Львова 8 березня пройшов марш за права жінок. Участь у ньому взяли кілька сотень людей. Головна вимога заходу – ратифікація Стамбульської конвенції, яка спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок. Цікаво, що у дійстві взяла участь колона жінок, одягнена у костюми з антиутопічного серіалу "Оповідь служниці".
      8 березня: яка справжня історія цього свята – версії про Клару Цеткін, євреїв та повій
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна Війна на Донбасі Айдар ДАІ 8 березня Поліція Новини України
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