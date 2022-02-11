Такое решение принял Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 10 февраля. Внеплановые проверки пройдут на шести каналах.

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Нацсовет назначил внеплановые проверки на шести телеканалах

Внеплановые проверки пройдут на следующих общенациональных каналах:

"Украина".

"5 канал".

"Прямой".

"Украина 24".

"Эспрессо".

"4 канал".

Основание такого решения Нацсовета по вопросам ТВ от 10 февраля – демонстрация в эфире указанных каналов документов, "содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию". В частности:

Письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы.

И отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".

Документы "совершенно секретно" должны оставаться совершенно секретными, хотя общество и должно получать свою дозу информации о происходящем,

– сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Проверки будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта.

О каких документах речь и при чем тут вагнеровцы

В начале сентября 2021 журналистка Янина Соколова обнародовала документы, свидетельствующие о вероятной вербовке украинскими спецслужбами российских наемников из ППК "Вагнера".

В конце сентября из-за этого Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ДБР (мол, возможно, журналисты обнародовали "засекреченную информацию").

В самом Государственном бюро расследований объяснили – расследуют утечку документов о деятельности спецслужб . То есть как именно они могли появиться у журналистов.