Таке рішення прийняла Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення 10 лютого. Позапланові перевірки пройдуть на шести каналах.

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Нацрада призначила позапланові перевірки на шести телеканалах

Позапланові перевірки пройдуть на таких загальнонаціональних каналах:

"Україна".

"5 канал".

"Прямий".

"Україна 24".

"Еспресо".

"4 канал".

Підстава такого рішення Нацради з питань ТБ від 10 лютого – демонстрація в ефірі зазначених каналів документів, які "містять відомості, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, що охороняється законом". Зокрема:

Лист начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби.

Та звіт начальника спеціального резерву ГУР Юрія Семенюка про проведення спеціального заходу "Авеню".

Документи "цілком таємно" мають залишатися цілком таємними, хоч суспільство й має отримувати свою дозу інформації про те, що відбувається,

– сказала голова Нацради Ольга Герасим'юк.

Перевірки проведуть у період із 25 лютого по 12 березня.

Про які документи мовиться та до чого тут вагнерівці

На початку вересня 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які свідчать про ймовірне вербування українськими спецслужбами російських найманців із ПВК "Вагнера".

Наприкінці вересня через це Яніну Соколову та Юрія Бутусова викликали на допит у ДБР (мовляв, можливо, журналісти оприлюднили "засекречену інформацію").

У самому Державному бюро розслідувань пояснили – розслідують витік документів щодо діяльності спецслужб. Себто, як саме вони могли з'явитися у журналістів.

Нагадаємо у відео: нещодавно у Британії заявили, що Росія хоче поставити Мураєва на чолі України