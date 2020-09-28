Відому українську журналістку Яніну Соколову викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Там її допитуватимуть у справі про вагнерівців.

Однак допит стосуватиметься не пошуку імені високопосадовця, який зірвав спецоперацію. Про це Соколова написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Журналістка наголосила, що ДБР шукає людей, які нібито розголосили "секретні відомості".

За ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною другою, статті 328, за фактом можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю та спричинило тяжкі наслідки,

– процитувала виклик до ДБР Соколова.

Яніна Соколова зауважила, що після виклику виникло кілька питань:

Попри заяви Андрія Єрмака, спецоперація таки була.

Чому Державне бюро розслідувань займається пошуком тих, хто злив інформацію про спецоперацію, а не тих, хто злив спецоперацію.

Для кого оприлюднення "спричинило тяжкі наслідки"?

Вона додала, що піде на допит. Водночас журналістка підкреслила, що вона вже не раз коментувала те, звідки з'явилися плівки вагнерівців.

Що цікаво, за цей місяць до мене ніхто з правоохоронних органів не звертався з проханням надати матеріали цих плівок. "Флешка" з доказами вбивств і "бізнесу на крові" цих "російських тварюк" нікого чомусь не зацікавила,

– підсумувала Соколова.

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