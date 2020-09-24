Комітет з нацбезпеки оборони в парламенті рекомендував винести постанову про створення ТСК щодо вагнерівців у зал для голосування. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сам вмовляв депутатів цього не робити.

Про це в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі сказав експерт Інституту майбутнього Іван Ступак, який колись сам працював в СБУ.

Важливо Справа "вагнерівців": комітет з нацбезпеки рекомендував Раді визначитися з ТСК

Комітет 24 вересня рекомендував парламенту створити тимчасову слідчу комісію у справі вагнерівців. Але, на переконання Ступака, її навряд створять.

Мені відомо, що голова фракції Зеленського Давид Арахамія особисто обходив депутатів, які мають на меті створити цю ТСК і переконував не робити цього. Мовляв, не на часі,

– ствердив Ступак.

Також на переконання колишнього працівника СБУ, в цій ситуації замовчують роль спецслужб США. Але щоб розібратися, треба створити тимчасову слідчу комісію.