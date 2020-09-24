Арахамія переконував нардепів, що розслідування вагнерівців не на часі, – експрацівник СБУ
Комітет з нацбезпеки оборони в парламенті рекомендував винести постанову про створення ТСК щодо вагнерівців у зал для голосування. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сам вмовляв депутатів цього не робити.
Про це в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі сказав експерт Інституту майбутнього Іван Ступак, який колись сам працював в СБУ.
Важливо Справа "вагнерівців": комітет з нацбезпеки рекомендував Раді визначитися з ТСК
Комітет 24 вересня рекомендував парламенту створити тимчасову слідчу комісію у справі вагнерівців. Але, на переконання Ступака, її навряд створять.
Мені відомо, що голова фракції Зеленського Давид Арахамія особисто обходив депутатів, які мають на меті створити цю ТСК і переконував не робити цього. Мовляв, не на часі,
– ствердив Ступак.
Також на переконання колишнього працівника СБУ, в цій ситуації замовчують роль спецслужб США. Але щоб розібратися, треба створити тимчасову слідчу комісію.
Що відомо про скандал з ймовірною операцією вагнерівців в Україні:
- Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби. Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.
- Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.
- Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів. А СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.
- Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує цю інформацію. Він підтвердив, що спецоперація по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі дійсно відбулася. Однак, за його словами, ця спецоперація була не українською, а російською.
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