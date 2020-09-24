Комітет з нацбезпеки оборони в парламенті рекомендував винести постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців" у зал для голосування. Тепер слово за народними депутатами.

Таку рекомендацію надіслали до регламентного комітету. Про це повідомив член комітету, народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, інформує 24 канал.

До теми Спецоперація, але не українська: Єрмак відреагував на звинувачення щодо справи вагнерівців

Скандал з операцією щодо вагнерівців в Україні: головне

Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.

Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала більше ніж 25 тисяч голосів.

СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує цю інформацію. Він підтвердив, що спецоперація по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі дійсно відбулася. Однак, за його словами, ця спецоперація була не українською, а російською.

Що цьому передувало

Ексглава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що інформація, яку раніше поширював журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що з американського боку нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео.

Богдан також підтвердив, що українські спецслужби планували цю операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок з "найближчого оточення Зеленського". Інших деталей він не розповів.

Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо вагнерівців, які були затримані в Білорусі, в Україні відкрили три кримінальних провадження.

Затримані вагнерівці в Білорусі: що треба знати