У справі вагнерівців розпочали три кримінальні провадження, – Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі, розпочали три кримінальні провадження. Очільниця Офісу генпрокурора повідомила, що першу справу відкрили одразу після першої публікації у ЗМІ.
Слідство наразі триває, – Венедіктова
Про це Венедіктова повідомила під час свого виступу у Верховній Раді 15 вересня. Про це інформує 24 канал.
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Як наголосила генпрокурорка, на інформацію одразу відреагувало ДБР, слідство наразі триває.
Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер".
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни повідомляли, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Офіс Генпрокурора направив до Мінська запит на екстрадицію вагнерівців, адже більшість з них воювала на Донбасі на боці бойовиків.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії. Лукашенко зазначив, що й не збирався видавати бійців ПВК "Вагнера" Києву.
Скандал з операцією щодо вагнерівців в Україні: головне
- Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.
- Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.
- Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.
- Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала більше ніж 25 тисяч голосів.
- У парламенті, тим часом, розглядають створення ТСК у справі.
- СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.