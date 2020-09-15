Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі, розпочали три кримінальні провадження. Очільниця Офісу генпрокурора повідомила, що першу справу відкрили одразу після першої публікації у ЗМІ.

Слідство наразі триває, – Венедіктова Про це Венедіктова повідомила під час свого виступу у Верховній Раді 15 вересня. Про це інформує 24 канал. До теми Спецоперація із затримання вагнерівців: Венедіктова заявила, що нічого не знала про неї Як наголосила генпрокурорка, на інформацію одразу відреагувало ДБР, слідство наразі триває. Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер".

Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни повідомляли, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.

Офіс Генпрокурора направив до Мінська запит на екстрадицію вагнерівців, адже більшість з них воювала на Донбасі на боці бойовиків.

Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії. Лукашенко зазначив, що й не збирався видавати бійців ПВК "Вагнера" Києву. Скандал з операцією щодо вагнерівців в Україні: головне Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.

Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала більше ніж 25 тисяч голосів.

У парламенті, тим часом, розглядають створення ТСК у справі.

СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.