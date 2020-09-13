Родичі загиблих на Донбасі військових вимагають розслідування справи вагнерівців. Ще 7 вересня вони зареєстрували петицію за створення парламентської тимчасової слідчої комісії.

13 вересня петиція набрала понад 25 тисяч голосів, які потрібні для розгляду. Про це свідчить сторінка електронних петицій на сайті Верховної Ради України.

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Про що мовиться у петиції

Її зареєстрували родичі українських військових, загиблих на Донбасі. Авторкою петиції є Віталіна Тарасова – вдова Героя України Костянтина Могилка. Він був командиром літака АН-30Б, який збили у червні 2014 року у небі над Слов'янськом.

Родичі загиблих бійців вимагають створення тимчасової слідчої комісії, яка б розслідувала злочини вагнерівців на Донбасі.

Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі у 2014 – 2015 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни,

– мовиться у петиції.

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