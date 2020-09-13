Петиція про розслідування справи вагнерівців набрала понад 25 тисяч голосів
Родичі загиблих на Донбасі військових вимагають розслідування справи вагнерівців. Ще 7 вересня вони зареєстрували петицію за створення парламентської тимчасової слідчої комісії.
13 вересня петиція набрала понад 25 тисяч голосів, які потрібні для розгляду. Про це свідчить сторінка електронних петицій на сайті Верховної Ради України.
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Про що мовиться у петиції
Її зареєстрували родичі українських військових, загиблих на Донбасі. Авторкою петиції є Віталіна Тарасова – вдова Героя України Костянтина Могилка. Він був командиром літака АН-30Б, який збили у червні 2014 року у небі над Слов'янськом.
Родичі загиблих бійців вимагають створення тимчасової слідчої комісії, яка б розслідувала злочини вагнерівців на Донбасі.
Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі у 2014 – 2015 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни,
– мовиться у петиції.
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Що треба знати про затримання вагнерівців
- Наприкінці липня у санаторії під Мінськом білоруські силовики затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання вагнерівців "надзвичайною подією" і заявив про "брудні наміри" Росії.
- Однак ніяких звинувачень вагнерівцям офіційно так і не висунули, а вже за два тижні 32 з 33 чоловіків затриманих повернули в Росію. І це попри те, що українська сторона вимагала передати їх Україні, адже частина з вагнерівців воювали на Донбасі у складі військ окупанта.
- Згодом у ЗМІ, з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.
- Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.