13 вересня проросійські бойовики знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій поблизу Пісків.

На провокацію бойовиків українські захисники не відреагували, про це повідомили в штабі ООС. Зверніть увагу Окупанти мінують автодороги на Донбасі: їх викрили спостерігачі Внаслідок обстрілу не постраждав жоден військовий Збройних сил України. У штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. "Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – підкреслили у повідомленні. Перемир'я на Донбасі: що варто знати З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, окупанти регулярно влаштовували провокації та порушували перемир'я.

6 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий.

Російські найманці збільшують довжину траншей на Луганщині. Це суперечить мінським домовленостям.

11 вересня на зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" було вирішено продовжити дію режиму.

Усі попередні домовленості про перемир'я на Донбасі зривали проросійські бойовики.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу