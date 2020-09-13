Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків
13 вересня проросійські бойовики знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій поблизу Пісків.
На провокацію бойовиків українські захисники не відреагували, про це повідомили в штабі ООС.
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Внаслідок обстрілу не постраждав жоден військовий Збройних сил України. У штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
"Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – підкреслили у повідомленні.