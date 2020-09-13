Проросійські бойовики збільшують довжину траншей на Луганщині. Ці дії окупантів суперечать домовленостям про режим всеосяжного припинення вогню.

Бойовики викопали 380 метрів траншей

Порушення з боку противника зафіксувала моніторингова місія ОБСЄ. Про це інформують у штабі ООС у фейсбуці.

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10 вересня неподалік села Калинове-Борщувате, що в Луганській області зафіксували два продовження траншей, що раніше існували. Так, окупанти викопали дві нові ділянки довжиною 180 та 200 метрів.

Українська сторона зазначає, що такі дії противника прямо суперечать домовленостям, які затвердили на засіданні ТКГ 22 липня. Зокрема, заборонено здійснювати наступальні та розвідувально-диверсійні дії.

Збройні формування Російської Федерації й надалі використовують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню та вкотре облаштовують фортифікаційні споруди, при цьому відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Ситуація на Донбасі 12 вересня

Тим часом, українські військові інформують, що ситуація на лінії фронту залишається контрольованою. За добу 12 вересня обстрілів з боку окупантів не було, режим припинення вогню збережено.

Дивіться на карті, де розташоване село Калинове-Борщувате: