Дрон ОБСЄ 11 вересня зафіксував на лінії зіткнення біля Тернового та Бугаївки міномети й самохідні артилерійські системи окупантів. Окрім цього, помітили важку техніку бойовиків, зокрема, танки та зенітні ракетні комплекси.

Так, літальний апарат місії ОБСЄ зафіксував порушення перемир'я на Донбасі зі сторони окупантів. Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Що помітили на лінії зіткнення

на полігоні поблизу Тернового на Донеччині – 4 самохідні гаубиці. Їх ще називають "Гвоздики";

на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – 16 самохідних гаубиць і 12 буксированих, так званих "Жаб".

Що таке гаубиці? Тип артилерійської системи, призначеної переважно для стрільби із закритих вогневих позицій, коли немає видимісті цілі.

Також зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але не в межах виділених місць зберігання:

Поблизу Бугаївки – 10 танків типу Т-64 та 13 зенітних ракетних комплексів – "Стріла-10".

Біля Тернового – 23 танки.

В ООС наголосили, що ці факти чітко вказують на порушення мінських угод та домовленостей про режим припинення вогню. Водночас українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов перемир'я, однак готові дати відповідь на будь-які підступні дії противника.

Перемир'я на Донбасі: що відомо